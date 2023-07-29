توقيف سيارة مسرعة... ومفاجأة كبيرة بالشخص الذي كان يقودها (فيديو)

فوجئ ضابط دورية في مقاطعة هنري في ولاية جورجيا عندما أوقف سيارة "دودج تشارجر" تتحرك بسرعة 96 ميلاً في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 35 ميلاً في الساعة.



Advertisement

ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة. (سبوتنيك) واقترب الضابط من السيارة وتعرف على الفور على نائب رئيس شرطة المقاطعة وهو مايكل ياربرو.ومع ذلك هذا لم يمنعه من إصدار مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في المنطقة. (سبوتنيك)