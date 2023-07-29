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فنون ومشاهير

بملبغ خيالي... بيع خاتم فنان راحل من اشتراه؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:00
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كشف مغني الراب الكندي درايك، أنه من اشترى خاتم مغني الهيب هوب توباك شاكور، الذي صممه قبيل اغتياله وبيع في مزاد، هذا الأسبوع، بمبلغ قياسي بلغ مليون دولار.

وشارك درايك منشورا على إنستغرام يظهر فيه واضعا الخاتم المصمم على شكل تاج.
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وهذا الرقم أعلى بكثير من التخمين الأولي الذي قدّر سعره بـ200 ألف إلى و300 ألف دولار. (الحرة)

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