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خطوبة تتحوّل لمأساة.. وفاة شاب عمره 22 عاماً بطريقة مفاجئة خلال رقصه مع خطيبته

Lebanon 24
29-07-2023 | 07:24
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تُوفي الشاب المصري صهيب خالد البالغ من العمر 22 عاما، خلال حفل خطوبته، أثناء وصلة رقص مع خطيبته.

وكشفت التحقيقات أن الشاب، وخلال وصلة رقص مع خطيبته، تُوفي بعدما توقفت عضلة قلبه فجأة. (العربية)
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