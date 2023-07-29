العثور على عظمة مزخرفة عمرها حوالي 80 ألف عام

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يعتقد العلماء أن العثور على عظمة عليها زخرفة هندسية، هو دليل واضح على أن الناس في العصر الحجري القديم الأوسط كانوا يهتمون بالإضافة إلى معيشتهم بأشياء أخرى أيضا.ويشير ألكسندر أتشيردنوي كبير الباحثين في معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، رئيس البعثة العلمية، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن العلماء عثروا على هذه العظمة المزخرفة خلال عمليات الحفر الجارية في قرية خوتيلوفو بمقاطعة بريانسك، حيث أحد أكبر مواقع العصر الحجري القديم الأوسط في أوروبا الشرقية.ويقول: "لم يحصل مثل هذا الاكتشاف النادر جدا في أوروبا الشرقية سوى في كهف زاسكالنايا بشبه جزيرة القرم. لأنه يعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط- أي إلى انسان النياندرتال. ولكن عثر على حوالي 100 مثلها في مناطق أخرى من العالم".ووفقا له، الزخرفة الهندسية على العظم عبارة عن خط متعرج وعدة أقواس، بعضها محفور بشكل أعمق، والبعض الآخر محدد بشكل طفيف ولا يمكن رؤيته إلا بتكبير العظم وتسليط ضوء مائل. ويعتبر العلماء أن هذا الاكتشاف دليل لا جدال فيه على أن الناس في العصر الحجري القديم الأوسط كانوا يركزون ليس فقط على البقاء أحياء، ولكن أيضا فكروا في أشياء أخرى. وسوف يدرس الخبراء هذه العظمة بالتفصيل، ويحددون عمرها بدقة أكبر. (روسيا اليوم)