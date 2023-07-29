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فنون ومشاهير

عنف وإهانة وعدوانية.. ما الذي يجري بين أولاد ممثل شهير ومعاونته؟!

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:53
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أقامت هيرومي رولان، التي يُشار إلى أنها "المعاونة المنزلية" لنجم السينما الفرنسية آلان ديلون، دعوى على أبناء الممثل الثلاثة "بتهمة أعمال عنف وافتراء وسرقة"، على ما أعلن القضاء.
وأشارت رولان في الدعوى إلى أن "أبناء ديلون هم مَن خططوا لأعمال عنف تعرضت لها على أيدي رجال أمن في الخامس من تموز 2023"، عندما طُردَت من منزل الممثل في دوشي مون كوربون وسط فرنسا.
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وكان أبناء الممثل الثلاثة، أنوشكا وآلان فابيان وأنطوني، أقاموا في الخامس من تموز دعوى على مَن يصفونها بـ"المعاونة المنزلية" للنجم البالغ 87 عاماً.

وشكا المدّعون سلوك رولان "المهين والعدواني" تجاه والدهم وتجاههم.

وأشارت النيابة العامة في البيان إلى أن آلان ديلون انضم إلى الدعوى "بتصريح موقع مرفق بها". (العربية)
 
 
 
 

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