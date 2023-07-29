Advertisement

منوعات

في عمق المتوسط.. سفينة رومانية غارقة مليئة بـ"الفخار الثمين"

Lebanon 24
29-07-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1092462-638262587012958666.jpeg
Doc-P-1092462-638262587012958666.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت السلطات الإيطالية على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرنين الأول أو الثاني قبل الميلاد، في قاع البحر المتوسط، وهو اكتشاف وصف بأنه "استثنائي".

تفاصيل الاكتشاف

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن السفينة المحملة بمئات الأواني الفخارية، عثر عليها على عمق 160 مترا قرب سواحل شيفيتافيكيا، على بعد 80 كيلومترا شمالي روما. وتوصل إلى هذا الاكتشاف علماء يعملون في شرطة حماية التراث الثقافي في إيطاليا، وغواصون في هيئة الإشراف على التراث الثقافي المغمور في البلاد.
Advertisement
في هذا الوقت، قالت شرطة حماية التراث الثقافي إن الأمر "اكتشاف استثنائي، ويقدم مثالا مهما على سفينة رومانية غارقة واجهت مخاطر البحر في محاولة الوصول إلى الساحل". وأضافت أن "الاكتشاف يمثل شاهدا على طرق التجارة البحرية القديمة".
هذا وتعمل الشرطة حاليا على مسح الموقع وتأمينه.
 
معلومات عن "أمفورة"

ويعتقد أن طول السفينة كان 20 مترا، وكانت مليئة بالمئات من الأواني الرومانية المعروفة باسم "أمفورة"، التي لها حاملان من الجانبين، ويتعرض هذا النوع من الأواني إلى السرقة سنويا في إيطاليا، وتعثر عليها الشرطة عادة لدى تجار الآثار.

وينظر إلى هذه الأواني على أنها نادرة بشكل استثنائي ولا تقدر بثمن، ولم يعرف إذا ما كانت الأواني الموجودة تستخدم على متن السفينة الغارقة.

وتقول موسوعة الآثار في سوريا إن "أمفورة" هي آنية فخارية كبيرة الحجم نسبيا، لها مقبضان يوضعان على كتفها، وذلك لمنع
انسكاب المواد السائلة منها أثناء نقلها من مكان إلى آخر.

واستخدمت هذه الأواني في العصرين الإغريقي والروماني، كما استعملها العرب وأطلقوا عليها أسماء منها "الخابية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:12 | 2023-07-29
12:05 | 2023-07-29
11:54 | 2023-07-29
11:00 | 2023-07-29
10:53 | 2023-07-29
10:00 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website