Advertisement

منوعات

بعد خضوعها لعملية تكبير الصدر.. ما حصل معها غير متوقع (صور)

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1092568-638263097535554159.png
Doc-P-1092568-638263097535554159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضعت دانيال شيهان، (32 عاماً) لعملية تكبير للصدر عام 2010 عندما كانت في الـ19 من عمرها، وذلك بعد أن ربحت في جائزة لتغيير الشكل مجاناً، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبعد خضوعها للعملية بدأت دانيال تشعر بالتعب وبدأ شعرها بالتساقط وأصيبت بالإكزيما وبإلتهابات ولم تتمكن من اكتشاف السبب.
Advertisement
 
وقالت: "شعرت أنني أموت ببطء، ولم أكن أشعر بالارتياح أبداً".
 
توجهت إلى طبيبها مرات عدة، حتى أنها وصلت إلى مرحلة فقدت فيها نظرها بشكل تام.
 
 
 
 
 
 
واعتقد الأطباء أن دانيال ربما تعاني من مشاكل في المناعة أو أنها تحت تأثير ضغوطات كثيرة.
 
إلا أنها اليوم تعتقد أنها كانت تعاني من مشاكل صحية نتيجة تكبير صدرها، لأنها وبعد إزالة السيليكون من صدرها اختفت كل مشاكلها الصحية.

وقررت القيام بتلك الخطوة بعد أن سمعت أن أشخاصاً عدة يعانون من المشاكل نفسها بسبب عملية تكبير الصدر.(lbci)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:24 | 2023-07-30
23:45 | 2023-07-29
23:00 | 2023-07-29
15:12 | 2023-07-29
14:00 | 2023-07-29
12:05 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website