سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو للحظات الأخيرة في حياة شاب مصري توفي خلال حفل خطوبته بمحافظة بورسعيد شمال شرق البلاد.الرقصة الأخيرةوظهر في الفيديو الشاب "صهيب" وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل دقائق قليلة من سقوطه على أرض قاعة الحفلات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان والده وأصدقائه.وكان مستشفى السلام في بورسعيد قد استقبل شاباً يدعى سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل، وشهرته "صهيب خالد"، يبلغ من العمر 22 عاماً، جثة هامدة. وبعد الفحص الطبي تبيّن أن سبب الوفاة توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة.توقف مفاجئ بعضلة القلبوكشفت التحريات أن الشاب، وخلال وصلة رقص مع خطيبته خلال حفل خطوبته بـ"القاعة الفرنسية" بنطاق حي الشرق ببورسعيد، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب وتم نقله للمستشفى.وقال شهود عيان إن الشاب، الذي يتمتع بأخلاق حميدة وود وحب أصدقائه ومعارفه، بذل مجهوداً كبيراً قبل حفل الخطوبة للتجهيز له ولم ينل قسطاً من الراحة، مضيفين أنه وخلال الخطبة سقط مغشياً عليه وكان الجميع يعتقد أنه جراء إصابته بالإرهاق، ولذلك تم نقله إلى المستشفى على أمل إفاقته وعودته لاستكمال حفل خطوبته، إلا أن الطبيب أخبرهم بوفاته نتيجة توقف عضلة قلبه.الحفل تحول لمأتموأكدوا أن حفل الخطوبة تحوّل لمأتم وتحولت الضحكات إلى صرخات، وبدلاً من أن يزفوه إلى خطيبته زفوه إلى المقابر.وشيّع أهالي بورسعيد الشاب صباح الجمعة في جنازة مهيبة، وسط حزن واسع وصدمة كبيرة.(العربية)