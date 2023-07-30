31
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
32
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
30-07-2023
|
04:14
A-
A+
A+
A-
انتشر مقطع فيديو للحظات الأخيرة في حياة شاب مصري توفي خلال حفل خطوبته بمحافظة بورسعيد شمال شرق البلاد.
الرقصة الأخيرة
وظهر في الفيديو الشاب "صهيب" وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل دقائق قليلة من سقوطه على أرض قاعة الحفلات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان والده وأصدقائه.
Advertisement
وكان مستشفى السلام في بورسعيد قد استقبل شاباً يدعى سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل، وشهرته "صهيب خالد"، يبلغ من العمر 22 عاماً، جثة هامدة. وبعد الفحص الطبي تبيّن أن سبب الوفاة توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة.
توقف مفاجئ بعضلة القلب
وكشفت التحريات أن الشاب، وخلال وصلة رقص مع خطيبته خلال حفل خطوبته بـ"القاعة الفرنسية" بنطاق حي الشرق ببورسعيد، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب وتم نقله للمستشفى.
وقال شهود عيان إن الشاب، الذي يتمتع بأخلاق حميدة وود وحب أصدقائه ومعارفه، بذل مجهوداً كبيراً قبل حفل الخطوبة للتجهيز له ولم ينل قسطاً من الراحة، مضيفين أنه وخلال الخطبة سقط مغشياً عليه وكان الجميع يعتقد أنه جراء إصابته بالإرهاق، ولذلك تم نقله إلى المستشفى على أمل إفاقته وعودته لاستكمال حفل خطوبته، إلا أن الطبيب أخبرهم بوفاته نتيجة توقف عضلة قلبه.
الحفل تحول لمأتم
وأكدوا أن حفل الخطوبة تحوّل لمأتم وتحولت الضحكات إلى صرخات، وبدلاً من أن يزفوه إلى خطيبته زفوه إلى المقابر.
وشيّع أهالي بورسعيد الشاب صباح الجمعة في جنازة مهيبة، وسط حزن واسع وصدمة كبيرة.(العربية)
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: فنانة تتسبب بهزة أرضية.. كم بلغت قوتها وكيف حصلت؟
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة تتسبب بهزة أرضية.. كم بلغت قوتها وكيف حصلت؟
06:56 | 2023-07-29
29/07/2023 06:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوبة تتحوّل لمأساة.. وفاة شاب عمره 22 عاماً بطريقة مفاجئة خلال رقصه مع خطيبته
Lebanon 24
خطوبة تتحوّل لمأساة.. وفاة شاب عمره 22 عاماً بطريقة مفاجئة خلال رقصه مع خطيبته
07:24 | 2023-07-29
29/07/2023 07:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ على أوتوستراد طرابلس... ما طبيعته؟
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ على أوتوستراد طرابلس... ما طبيعته؟
10:03 | 2023-07-29
29/07/2023 10:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:45 | 2023-07-29
29/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكلّ من لديه سيارة جديدة في لبنان.. إليكم هذه المعلومة المهمّة
Lebanon 24
لكلّ من لديه سيارة جديدة في لبنان.. إليكم هذه المعلومة المهمّة
13:57 | 2023-07-29
29/07/2023 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:09 | 2023-07-30
إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة.. هذا ما سنشهده مع بداية "آب اللهاب"
03:24 | 2023-07-30
بعد خضوعها لعملية تكبير الصدر.. ما حصل معها غير متوقع (صور)
01:24 | 2023-07-30
بسبب إطلالاتها المُثيرة بالقرب من المسبح.. جاراتها أبلغن عنها! (صور)
23:45 | 2023-07-29
جريمة شنيعة.. قتلَ والدته ووضع أجزاءً منها داخل "ثلاجة"!
23:00 | 2023-07-29
برجك اليوم
15:12 | 2023-07-29
"ظاهرة غريبة" على شاطئ كسروان.. ما الذي تمّ إكتشافهُ؟
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
30/07/2023 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
30/07/2023 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
30/07/2023 13:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact