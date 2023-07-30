31
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
28
o
زحلة
34
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
رجل ينفق 22 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب (فيديو)
Lebanon 24
30-07-2023
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الياباني المعروف باسم Toco "توكو" إنفاق 22 ألف دولار أميركي ليتحوّل إلى كلب.
ونشر "توكو" مقطع فيديو له عبر حسابه على يوتيوب، الذي يضم قرابة 30 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث أقدم على شم الكلاب الأخرى في الحديقة وتدحرج على الأرض.
Advertisement
ووفق الفيديو، فقد قال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلاً من المغامرة في الهواء الطلق، وأضاف: "إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب".
كما كشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أميركي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على زي كامل، يجعله يبدو ككلب حقيقي.
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ على أوتوستراد طرابلس... ما طبيعته؟
Lebanon 24
سماع صوت إنفجار قويّ على أوتوستراد طرابلس... ما طبيعته؟
10:03 | 2023-07-29
29/07/2023 10:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لكلّ من لديه سيارة جديدة في لبنان.. إليكم هذه المعلومة المهمّة
Lebanon 24
لكلّ من لديه سيارة جديدة في لبنان.. إليكم هذه المعلومة المهمّة
13:57 | 2023-07-29
29/07/2023 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:45 | 2023-07-29
29/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاصٌ ملثمون يظهرون في الضّاحية.. إليكم صورهم عن قُرب!
Lebanon 24
أشخاصٌ ملثمون يظهرون في الضّاحية.. إليكم صورهم عن قُرب!
11:23 | 2023-07-29
29/07/2023 11:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:09 | 2023-07-30
إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة.. هذا ما سنشهده مع بداية "آب اللهاب"
04:14 | 2023-07-30
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
03:24 | 2023-07-30
بعد خضوعها لعملية تكبير الصدر.. ما حصل معها غير متوقع (صور)
01:24 | 2023-07-30
بسبب إطلالاتها المُثيرة بالقرب من المسبح.. جاراتها أبلغن عنها! (صور)
23:45 | 2023-07-29
جريمة شنيعة.. قتلَ والدته ووضع أجزاءً منها داخل "ثلاجة"!
23:00 | 2023-07-29
برجك اليوم
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
30/07/2023 16:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
30/07/2023 16:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
30/07/2023 16:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact