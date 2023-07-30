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رجل ينفق 22 ألف دولار ليتحوّل إلى كلب (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2023 | 07:27
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قرر الياباني المعروف باسم Toco "توكو" إنفاق 22 ألف دولار أميركي ليتحوّل إلى كلب.



ونشر "توكو" مقطع فيديو له عبر حسابه على يوتيوب، الذي يضم قرابة 30 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث أقدم على شم الكلاب الأخرى في الحديقة وتدحرج على الأرض.
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ووفق الفيديو، فقد قال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلاً من المغامرة في الهواء الطلق، وأضاف: "إنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب".


كما كشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أميركي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على زي كامل، يجعله يبدو ككلب حقيقي.
 










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