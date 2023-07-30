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ما فعله "مشين".. مسافر يضع شركة طيران في ورطة!

Lebanon 24
30-07-2023 | 09:35
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أصبحت شركة طيران "دلتا" الأميركية ملاحقة قضائياً وقد تكون مجبرة على دفع تعويض ضخم، بسبب سلوك مشين لمسافر على متن إحدى رحلاتها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فتاة تبلغ من العمر (16 عاما) وأمها رفعتا دعوى على الشركة، تقولان فيها إنهما تعرضتا لتحرش من مسافر بينما كانا على متن إحدى رحلات "دلتا".
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وتفيد الدعوى بأن التحرش حصل على متن طائرة أقلعت من نيويورك صوب العاصمة اليونانية أثينا.
 
وقالت الأم وابنتها إن التحرش تم من طرف مسافر مخمور، بعدما شرب 11 كأسا من الكحول.
 ورغم توسل المرأتين لمضيفات الطيران بالتوقف عن منح الرجل الثمل مزيدا من الكحول، فإن مطالبهما قوبلت بـ"تجاهل صارخ" من الطاقم.



ولم تتجاوب إحدى مضيفات الطيران في البداية مع شكوى الأم من تعرض ابنتها للتحرش، واكتفت بمطالبتها بـ"الصبر".

وبحسب الدعوى، لم يتوقف تحرش الرجل عند الابنة، بل طال الأم أيضا. 
وعقب هبوط الطائرة في أثينا، سمح للمسافر الثمل بمغادرتها بكل بساطة بدلا من احتجازه لدى الشرطة.

وطالبت الأم وابنتها بالحصول على تعويض مالي قدره مليونا دولار.
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