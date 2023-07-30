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اعتدى على طليقته بأكثر من 30 طعنة.. وعراها من ملابسها وسط الشارع (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:00
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هزت حادثة مأساوية جديدة الشارع العراقي، اذ تعرضت شابة وأم عراقية إلى النحر والطعن بـ 31 طعنة مميتة من طليقها السابق، وقد قام بنزع ملابسها أمام المارة في الشارع العام.

وترقد أسماء ذات 27 عاماً على السرير الأبيض في مستشفى الكندي في بغداد، وهي تعاني من قطع في الأحبال الصوتية وثقوب في القصبة الهوائية ما يهدد بفقدانها النطق.
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من جانبه، أوضح والدها الذي يجلس بجانب فلذة كبده، أن طليقها اعتدى عليها أمام كل الأعين في الشارع وهو يحمل سكيناً، واعتدى عليها بأكثر من 30 طعنة.

كما أشار إلى أنه حاول تعريتها من ملابسها بشكل كامل، مضيفاً وهو غاضب "هل هذا لديه شرف وغيرة؟".

كما أوضح الأب المكلوم أن الجاني ما زال هارباً ولم يتم إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن ابنته منفصلة عن طليقها منذ 7 شهور، وهناك خلاف بينهما على الأطفال، بحسب ما نقلته قناة "الشرقية".

كذلك، ناشد الأب الجهات المختصة في البلاد التحرك لحمايتهم من الجاني، إلا أن شرطة بغداد لم تعلق على الحادث حتى الآن.

وحالة أسماء هي ليست الحالة الأولى ولا الأخيرة، فبحسب منظمات حقوقية في بغداد، سجلت العاصمة العراقية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 500 حالة تعنيف وصل بعضها إلى القتل. (العربية)
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