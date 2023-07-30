27
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب مخالفة مرورية.. امرأتان تضربان ضابطاً بالأحذية في العراق (فيديو)
Lebanon 24
30-07-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، اعتداء امرأتين على ضابط في مديرية المرور العامة في العاصمة العراقية بغداد بمنطقة الحارثية بعد ارتكابهما مخالفة مرورية.
وأكدت مصادر أمنية عراقية أنه تم توقيفهما وسط اهتمام وتدخل مباشر من قبل وزير الداخلية للاطلاع على ملابسات الحادثة.
Advertisement
وأثارت الواقعة ردود أفعال واسعة في العراق، بسبب مزاعم بأن إحداهما على صلة بنائب عن ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
ويتداول ناشطون، منذ ليلة الخميس الماضي، مقطع الفيديو، فيما سمعت عبارات تهديد أثناء الاشتباك، "سأنتزع رتبتك العسكرية وستجلس في البيت".
وقال مدير مرور الكرخ، اللواء سامي كاظم جبر، حسب محضر رسمي، إن "الضابط حرر مخالفة لعجلة خصوصي نوع (تاهو) سوداء، ووجه بحجزها، نتيجة الوقوف الممنوع وعرقلة حركة السير والمرور".
وأثناء قيام الضابط بتنظيم حجز للعجلة، فوجئ بقيام صاحبة العجلة وامرأة أخرى معها بالتهجم عليه بالسب والشتم والضرب بالأحذية.
وقال ناشطون إن السيدة على صلة بالنائب بهاء النوري، وإنها طلبت منه بالفعل معاقبة الضابط، لكن مصادر مقربة من النوري قالت إنه "ذهب إلى مركز الشرطة، وطلب منهم إكمال الإجراءات ضد السيدة". وفي الوقت الذي زعم البعض أن السيدة تمكنت من تسوية الأمر مع الشرطة، وأجبرت ضابط المرور على سحب شكواه، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار بيان نفت فيه التسوية، وشددت على إكمال الإجراءات القانونية ضدها.
ويوم الجمعة، أصدرت محكمة الكرخ في بغداد أمراً باعتقال امرأتين، بتهمة الاعتداء على موظف حكومي أثناء فترة الواجب الرسمي، وقال ضابط في شرطة بغداد، إن أمر المحكمة نفذ بالفعل وتم إيداع السيدتين في التوقيف ببغداد. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
02:59 | 2023-07-30
30/07/2023 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
03:00 | 2023-07-30
30/07/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
10:24 | 2023-07-30
30/07/2023 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
06:27 | 2023-07-30
30/07/2023 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:00 | 2023-07-31
الشغف بالحياة... كيف يمكن استعادته؟
00:37 | 2023-07-31
فيديو ينتشر: لحظة تحطم طائرة على شاطئ مزدحم في أميركا.. شاهدوا الفيديو
00:12 | 2023-07-31
رجل يريد ان يتحوّل الى كلب... ما القصة؟ (فيديو)
23:15 | 2023-07-30
خبر مؤلم... عاصفة تودي بحياة 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال
23:13 | 2023-07-30
الأمير وليام يُقدم "البرغر" للزبائن في لندن.. شاهدوا الصور
23:04 | 2023-07-30
برجك اليوم
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 08:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 08:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
31/07/2023 08:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact