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خبر مؤلم... عاصفة تودي بحياة 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال

Lebanon 24
30-07-2023 | 23:15
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قضى ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في روسيا عندما سقطت أشجار على موقع تخييم في منطقة ماري أل الروسية خلال "إعصار" على ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

كان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هبت العاصفة السبت.
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وماري إل تبعد نحو 650 كيلومترا شرق العاصمة موسكو، وهي منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، وتشكل يوشكار-اولا المدينة الرئيسية فيها.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إنه تم العثور على جثث سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال صغار ليلاً بعد مرور ما وصفته بـ "إعصار".

وبحسب البيان توفي شخص آخر في المستشفى.

وفي بيان آخر، اعلنت وزارة حالات الطوارىء الروسية أن 29 شخصا اصيبوا ونقل 16 منهم إلى المستشفى.

وأكدت الوزارة في رسالة نشرت عبر تطبيق تلغرام أن "المصطافين لم يأخذوا في الحسبان توقعات الطقس".

واعلنت لجنة التحقيقات فتح تحقيق لتحديد إن كان موقع المخيم احترم معايير السلامة.

وأوضحت الوزارة أن ما مجموعه عشرة أشخاص قتلوا بينما اصيب 76 آخرون في منطقة الفولغا التي تضم منطقة ماري أل. (سكاي نيوز عربية) 
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