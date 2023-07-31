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منوعات
عن سابق تصوّر وتصميم... هكذا خططت وقتلت زوجها
Lebanon 24
31-07-2023
|
02:00
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في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، أعلن جهاز أمن إقليم كردستان العراق الـ"آسايش"، أمس الأحد، إلقاء القبض على 3 متهمين على خلفية قيامهم بقتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية الشهر الماضي.
وجاء في البيان الذي نشرت تفاصيله وكالة "شفق نيوز"، "أنه بعد إجراء التحقيقات والحصول على المعلومات الدقيقة واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت عناصر جهاز الـ"آسايش" من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجني عليه صمد عارف محمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي قتل ليلة 6 حزيران 2023 داخل منزله في حي كرده براوكه بأربع طلقات نارية.
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وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت أن زوجة المجني عليه هي من خططت للجريمة بالتعاون مع متهمين اثنين آخرين نفذا عملية القتل.
وأفاد الجهاز بأن سبب الجريمة يعود إلى مشكلة اجتماعية، لافتاً إلى أن المتهمين الثلاثة محتجزون بأوامر قضائية استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.(العربية)
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