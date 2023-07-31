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مسافر يعلق في مقعد بالدرجة الأولى لثلاث ساعات!

Lebanon 24
31-07-2023 | 07:13
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علق مسافر بدين داخل مقعده في الدرجة الأولى على متن الخطوط الجوية البريطانية لمدة ثلاث ساعات بعد الهبوط، واحتاج الأمر للاستعانة بالطوارىء لإخراجه.

وأدرك الرجل أنه لا يستطيع التزحزح من مكانه بعد رحلة استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة. كما لم يستطع أعضاء طاقم شركة الخطوط الجوية البريطانية نقله. وكان لا بد من استدعاء خدمات الطوارئ وإخراج الباب من المقصورة لتحرير المسافر باستخدام رافعة.
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وكان المسافر على متن طائرة من نيجيريا إلى مطار هيثرو في المقعد 1A - وهو المكان الأكثر تفضيلاً على متن الطائرة. وكان قد استمتع بالطعام الشهي والشراب بينما كان مسترخياً في جناحه الذي تبلغ تكلفته 7000 جنيه إسترليني (9000 دولار) على ارتفاع 30 ألف قدم.

وبدأت الدراما بعد هبوط الطائرة قبل الخامسة من صباح يوم السبت. وقالت مذكرة هندسية حصلت عليها صحيفة ذا صن "علق راكب في المقعد 1A. كانت الخطة هي إزالة باب الجناح واستخدام رافعة لإخراجه من المقعد".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "إنه أمر مذهل لأن المقاعد المتاحة هي الأكثر اتساعاً. كان الأمر محرجاً للغاية بالنسبة للمسافر، خاصة عندما كان لابد من إزالة باب في المقصورة".

وأضاف المتحدث "بدا الأمر مضحكاً، لكن في الواقع شعر الناس بالأسف تجاهه. لقد كان إذلالاً شديداً أمام المئات من الركاب. لقد فعل أعضاء الطاقم كل ما في وسعهم لتهدئة الرجل".
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