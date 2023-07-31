في استراليا.. طائرة صغيرة ترتطم بحصان

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اصطدمت طائرة صغيرة أثناء محاولة الإقلاع بحصان في جنوب أستراليا.وأفادت الشرطة المحلية أن الطائرة اصطدمت بالحصان صباح يوم أمس الأحد أثناء الإقلاع، وقال مسؤولون إن طائرة جابيرو ذات مقعدَين انقلبت وتحطمت.وإثر الحادثة، تم نقل رجل يبلغ من العمر 63 عاماً، كان يقود الطائرة، إلى المستشفى بسبب "إصابات خطيرة" تعرض لها، وفقاً للشرطة.أما مرافقته، وهي امرأة تبلغ من العمر 56 عاماً، فلم تصب بأذى.وتم نقل الحصان إلى طبيب بيطري لتلقي العلاج، ولكن الشبكة الأسترالية للإذاعة والتلفزيون قالت اليوم الإثنين: "للأسف، نعلن أن الحصان لم يتعاف من إصابته واضطررنا لقتله".وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الطائرة كانت تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة عندما اصطدمت بالحصان.