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عربي يفوز بجائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم.. تعرفوا اليه

Lebanon 24
31-07-2023 | 15:04
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منحت دولة الصين العالم المصري الدكتور محمود عبد العاطي جائزة أفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023.

وجاء اختيار العالم المصري المولود في محافظة سوهاج لكونه واحداً من أهم علماء الرياضيات في العالم، ولمساهماته الأساسية في الخوارزميات الكمومية، والبصريات الكمومية.
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 واستطاع عبد العاطي الفائز مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو.


ويحكي العالم المصري كواليس فوزه بالجائزة العالمية لموقع "سكاي نيوز"، قائلاً: "تم ترشيح اسمي من قِبل عدد من العلماء من أكثر من دولة، وقامت اللجنة بتصفية كل المتقدمين واختيار الأفضل من بينهم، الأهم أن يكون لدى المتقدِم للجائزة نظرية تم تسجيلها باسمه، أو براءات اختراع في الرياضيات أو تطبيقات الرياضيات".

وتابع رئيس معامل التأثير العربي أنّ الجائزة الصينية Qin-Jiu-Shao التي تُعتبر واحدة من أهم الجوائز العالمية في الرياضيات سيتم تسليمها في حفل كبير في دولة الصين نوفمبر المقبل، وأنها تأتي تخليداً للعالم الصيني الشهير شاو الذي قدّم نظريات كبرى في التحليل الرياضي استطاعت إيجاد حلول لعدد من المشكلات المعقدة.

وأكد العالم المصري الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات أنه استطاع من خلاله تفسير عدد كبير من المشكلات التي لم يكن لها أي تفسير في الماضي، خاصة مع التقدم الكبير والمذهل في صناعة أجهزة الكمبيوتر، وخاصة الكمبيوترات الكمية.

وأردف: "المؤثر الجديد استطاع إيجاد أفكاراً مختلفة لأزمات الدوائر الكهربائية، وهو ما جعل المسؤولين في المعامل المختلفة يتمكنون من تنفيذ أجهزة أسرع بكثير من الموجودة، وأن العلماء هم من قاموا بتسميته بهذا الاسم تقديراً لنا كعلماء استطعنا ابتكاره".
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