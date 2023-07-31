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المغامرة الأخيرة.. المتسّلق المشهور يسقط من الطابق الـ68

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:00
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توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

وكان ريمي لوسيدي (30 عاما)، المعروف بـ"ريمي إينيغما"،  يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"ولقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.
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هذا وأظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
 
ووفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.

كما تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.
 
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