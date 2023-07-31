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برجك اليوم

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:00
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الحمل
ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح
الثور
تبدأ بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها
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الجوزاء
من المحتمل ان تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك
السرطان
قد تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت
الأسد
يبدأ الشهر بإثارة بعض الحساسيات والنعرات ويجعلك محتاراً وميالاً إلى الانتفاضة والثورة
العذراء
يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيداً جداً
الميزان
تأسف لعدم التجاوب من قبل بعض الزملاء، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها
العقرب
حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاوناً ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات
القوس
أدعوك الى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كما يعطيك منحة أو مكافأة
الجدي
تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين
الدلو
سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضاً جيدة وآفاقاً لافتة
الحوت
تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة
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