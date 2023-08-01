Advertisement

منوعات

ماتت بسبب الجوع... وفاة مدونة معروفة عن 39 عاماً

Lebanon 24
01-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1093336-638264987451401058.jpg
Doc-P-1093336-638264987451401058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوفيت المدونة النباتية زانا سامسونوفا "بسبب الجوع الحاد"، بعد أن اعتمدت حصريا على نظام غذائي من الفاكهة الاستوائية في ماليزيا.

وأفادت الأنباء أن المواطنة الروسية البالغة من العمر 39 عاما، روجت كثيرا للأطعمة النيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت معروفة لملايين المشاهدين على منصات تيك توك وفيسبوك وإنستغرام.
Advertisement


وفي 21 تموز طلبت زانا العلاج الطبي، بعد فترة من الآلام، خلال جولة في جنوب شرق آسيا، لكنها توفيت بعدها بقليل.

وقال أحد الأصدقاء لموقع Newsflash: "قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة، وساقها منتفخة. أرسلوها لتلقي العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى. عندما رأيتها في فوكيت، شعرت بالرعب".

وأضافت صديقتها: "كنت جارتها وكل يوم كنت أخشى أن أجد جثتها هامدة في الصباح. أقنعتها بالتماس العلاج، لكنها لم تقبل".

وقالت صديقة أخرى أنها تناولت "نظاما غذائيا نباتيا خاما تماما" على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث كانت تستهلك فقط "الفواكه وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة".

وفي آخر منشوراتها، كتبت سامسونوفا على إنستغرام: "أرى جسدي وعقلي يتغيران كل يوم، أنا أحب نفسي الجديدة، ولن أعود أبدا إلى العادات التي اعتدت ممارستها". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-08-01
13:14 | 2023-08-01
12:20 | 2023-08-01
11:29 | 2023-08-01
11:25 | 2023-08-01
07:45 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24