بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة... هكذا أنهت طالبة مصرية حياتها

أقدمت الطالبة المصرية فيروز. س على الانتحار بعد رسوبها في امتحانات شهادة الثانوية العامة، في محافظة سوهاج المصرية.



وبحسب موقع القاهرة 24، تلقت الطالبة خبر رسوبها في الشهادة الثانوية من إحدى صديقاتها، الامر الذي وضعها في أزمة نفسية حادّة وقامت على اثرها بالانتحار بتناول مادّة سامة.

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