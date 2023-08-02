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سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية

Lebanon 24
02-08-2023 | 01:02
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ظهر لصوص محترفون وهم يسطون على متجر مجوهرات Piaget التابع في وسط باريس لمجموعة Richemont السويسرية للسلع الفاخرة، وأهمها الساعات، وفقا لما قال مكتب الادعاء العام الذي فتح تحقيقا، فيما تبحث الشرطة عن 3 مشتبه بهم، رجلين وامرأة، نراهم في الفيديو المعروض غانمين من المتجر مجوهرات قيمتها من 10 إلى 15 مليون يورو، أي 11 إلى 16.5 مليون دولار على أقل تعديل.
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ويقع متجر "بياجيه" الشهير في شارع Rue de la Paix بمنطقة تتواجد فيها متاجر عدة للمجوهرات والساعات والسلع الفاخرة، هي ساحة Place Vendome الراقية، والتي شهدت سلسلة عمليات سطو مسلح بالأعوام الماضية، منها واحدة في مايو العام الماضي سرق لصوص فيها متجر مجوهرات وساعات تابعا لماركة Chanel التجارية بالمنطقة، ثم لاذوا فرارا بدراجات نارية في وضح النهار.
أما أكبر وأشهر عملية سطو بالتاريخ على متجر مجوهرات في فرنسا، فقامت بها مجموعة من المسلحين، نهبوا في كانون الثاني 2008 متجر Harry Winston بأقل من 20 دقيقة، استولوا خلالها على 104 ساعات و297 قطعة مجوهرات، تم تقدير قيمتها ذلك الوقت بأكثر من 85 مليون يورو، تساوي بقيمتها الشرائية 100 مليون دولار حاليا.
وكان فرع "هاري وينستون" قرب جادة شانزليزيه الشهيرة، أبلغ شركة التأمين بفقدان المجوهرات، بسرقة "نفذها 4 رجال لصوص أصحاب خبرة، تنكر واحد أو اثنان منهم في هيئة نساء، دخلوا من الباب الرئيسي دون أن يلفتوا الانتباه إليهم، ثم صعدوا إلى الطابق الأول وأفرغوا الخزائن وصناديق العرض وخرجوا من حيث دخلوا" في سطو حدث بعد عام من هجوم تعرض له المتجر من لصوص أجبروا العاملين على إفراغ الخزائن واستولوا على حلي ثمينة قيمتها 16 مليون دولار.
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