عروسان يقيمان مراسم حفل زفافهما رغم مياه الفيضانات التي غمرت الكنيسة (فيديو)

أقام عروسان حفل زفافهما بحضور مجموعة من المدعووين في إحدى الكنائس في الفلبين، بعد إعصار "دوكسري"، الذي غمر معظم أجزاء الكنيسة بالماء.



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وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار. ويظهر في الفيديو العروسان والمدعوون مستمرون بالاحتفال غير مكترثين بالمياه التي غمرت أرجلهم.وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار.