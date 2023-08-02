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منوعات
رفضت الزواج به فأنهى حياتها طعناً بدم بارد.. هذا ما حصل مع صاحبة الـ 23 عاماً!
Lebanon 24
02-08-2023
|
10:28
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قتلت شابة تبلغ من العمر 23 عاما بمركز تجاري في مديرية المنصورة بمدينة عدن، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية محلية إن الشابة تدعى فاطمة محمد عمر (23 عاما) تعرضت لطعنات عبر السلاح الأبيض "سكين" إحداها في عينها من قبل زميلها بالعمل بنفس المركز، ويدعى محسن رشاد محسن. وأضافت أن الشابة توفت (مساء الثلاثاء) بعد وقت قصير من إسعافها إلى إحدى المستشفيات.
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وأعلن أمن عدن، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بجريمة قتل فتاة المركز التجاري بحي المنصورة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام، تعود إلى أن الشاب الذي ارتكب الجريمة، قال في اعترافات أولية أن سببها عاطفي.
وأشار إلى أنه حاول التقدم لخطبة الضحية لكنها رفضت القبول به حيث قرر لاحقا قتلها بسبب رفضها له، ولاحقا نفذ الجاني جريمته بدم بارد. (العربية)
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