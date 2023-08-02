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منوعات
لها نكهة الورود.. "الأميرة الجميلة" من أغلى ثمار العالم وطعمها لا مثيل له
Lebanon 24
02-08-2023
|
14:00
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فراولة "الأميرة الجميلة"، هي نوع من الفراولة اليابانية ذات شكل ولون جذاب ونكهة لا مثيل لها، تصل تكلفتها إلى 350 دولارا للقطعة الواحدة، مما يجعلها واحدة من أغلى الفاكهة في العالم.
وتم تطوير ثمرة "الأميرة الجميلة" بواسطة المزارع الياباني ميكيو أوكودا، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 45 عامًا في زراعة الفراولة.
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يبلغ حجم الثمرة حجم كرة التنس تقريبا، وتزن حوالي 100 غرام ولكن الحجم ليس هو ما يجعل الأميرة الجميلة مميزة إنما مذاقها الحلو الذي يشبه نكهة الورود.
وفي بلد حيث الفواكه ذات الجودة العالية تساوي حرفياً وزنها ذهباً إن لم يكن أكثر، فإن الأميرة الجميلة مرغوبة للغاية.
وفي أحد المزادات، بيعت فراولة واحدة كبيرة الحجم منها مقابل 50 ألف ين (350 دولارا). (سكاي نيوز عربية)
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