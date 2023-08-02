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فنون ومشاهير

مسلسل "أتاتورك" في مهب الريح.. هل سيتم إلغاء عرضه؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:00
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قال رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا أبوبكر شاهين، إن المجلس بدأ تحقيقا في مزاعم بأن المنصة الرقمية "ديزني +" ألغت بث مسلسل عن مؤسس البلاد مصطفى كمال أتاتورك.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الأرمن الأميركيين ضغطوا لإلغاء عرض المسلسل على أساس أن أتاتورك، كضابط في الجيش العثماني، على صلة بالقتل الجماعي للأرمن في عام 1915.
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وكتب شاهين على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن المجلس قرر بدء التحقيق بناء على المعلومات العامة بأن "ديزني +" قررت عدم بث المسلسل.
 
وأعلنت "ديزني +" الشهر الماضي أنه سيتم بث مسلسل أتاتورك "في الذكرى المئوية" للجمهورية التركية، التي تصادف يوم 29 تشرين الأول.

وشكرت اللجنة الوطنية الأرمنية الأميركية، يوم الإثنين، أولئك الذين دعموا حملتها ضد "تمجيد" ديزني لأتاتورك، وادعت أن عرض المسلسل تم إلغاؤه. (سكاي نيوز عربية) 

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