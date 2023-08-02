26
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تعويض بالملايين... ما علاقة البيتزا؟
Lebanon 24
02-08-2023
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع رجل دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تاكو بيل"، يطالبها بتعويض قيمته 5 ملايين دولار، بعد أن اشترى بيتزا مكسيكية لم تكن بالمواصفات المعلن عنها.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن"، فقد اشترى فرانك سيراغوزا البيتزا المكسيكية من "تاكو بيل" بنيويورك، ودفع مقابلها 5.49 دولارا، ولكنه استلمها بشكل مختلف عما هو معلن عنها.
Advertisement
ووفق سيراغوزا فقد احتوت البيتزا التي وصلته نصف كمية حشوة اللحم البقري والفاصولياء، المعلن عنها في قائمة الطعام الخاصة بـ"تاكو بيل".
واتهم سيراغوزا في الدعوة التي قدمها آخر الشهر الماضي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالإعلان الكاذب.
وعرض الرجل صورا تظهر إعلانات البيتزا الخاصة بـ"تاكو بيل"، وقارنها بتلك الحقيقية التي بدت أصغر حجما، وذات مكونات أقل.
وقال المدعي في نص الدعوى الخاصة بسيراغوزا، إن إعلانات "تاكو بيل" غير عادلة ومضرة ماليا بالمستهلكين لأنهم يتلقون منتجا أقل قيمة مما وُعدوا به.(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
قرارٌ جديد من "كهرباء لبنان" بشأن رسوم التعرفة.. ماذا تقرّر؟
05:26 | 2023-08-02
02/08/2023 05:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 03:04:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
03:15 | 2023-08-02
02/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:00 | 2023-08-03
دراسة غريبة... انجاب 3 بنات بشكل متتالي يؤثّر على الأمهات
00:04 | 2023-08-03
تمساح كاد يأكله... هكذا تمكن من النجاة (فيديو)
23:00 | 2023-08-02
برجك اليوم
23:00 | 2023-08-02
جريمة مروعة.. تمساح يلتهم لاعب كرة القدم
16:00 | 2023-08-02
مسلسل "أتاتورك" في مهب الريح.. هل سيتم إلغاء عرضه؟
14:00 | 2023-08-02
لها نكهة الورود.. "الأميرة الجميلة" من أغلى ثمار العالم وطعمها لا مثيل له
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 09:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 09:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 09:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24