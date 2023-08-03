Advertisement

منوعات

دراسة غريبة... انجاب 3 بنات بشكل متتالي يؤثّر على الأمهات

Lebanon 24
03-08-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1093907-638266443142680382.jpg
Doc-P-1093907-638266443142680382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يقال أن النساء أكثر ميلا إلى الرغبة في إنجاب ابنة أكثر من ابن. لكن دراسة تكشف أن إنجاب ثلاث بنات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الرفاهية.

فقد جمع الباحثون بيانات من دراستين بريطانيتين كبيرتين تابعتا المشاركين منذ الولادة وحتى سن الرشد.
Advertisement

وكشف التحليل أنه بعد إنجاب طفل ثالث من الجنس نفسه، عانى الوالدان من انخفاض كبير في رفاهيتهما مقارنة بأولئك الذين لديهم طفل ثالث من الجنس الآخر.

واكتشفوا أن هذا التأثير استمر لعقد من الزمن، وكان مدفوعا بالكامل بأمهات لديهن فتاة ثالثة.

ووجد الباحثون، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن الأهل الذين لديهم طفلان من الجنس نفسه كانوا أكثر استعدادا لمحاولة إنجاب طفل ثالث، ويفعلون ذلك بشكل أسرع من أولئك الذين لديهم بالفعل صبي وبنت.

وأبلغ المعد الرئيسي الأستاذ بول دولان، عن النتائج التي توصل إليها في دراسة بعنوان: "كل ما نريده هو طفل يتمتع بصحة جيدة - حسنا، ولكن طفل من جنس مغاير لما لدينا أصلاً". نصها: "كلنا يعرف عائلات بها ثلاثة أولاد أو ثلاث فتيات. هل استمروا في إنجاب ثلاثة أطفال على أمل أن يكون الطفل الثالث هو الجنس المغاير لأول طفلين؟ هل يصابون بخيبة أمل عندما ينجبون طفلا ثالثا من نفس الجنس؟ أظهرنا أن إنجاب ثلاثة أطفال من نفس الجنس يؤثر سلبا على الرضا عن الحياة. وهذا التأثير مدفوع بالكامل بالأمهات اللواتي لديهن بنت ثالثة ويستمر لمدة 10 سنوات بعد الولادة".

ويبدو أن الأمهات اللواتي لديهن فتاتان يأملن في أن يكون لديهن صبي ويشعرن بخيبة أمل إذا لم يحدث هذا.

وقال البروفيسور دولان إن السبب وراء النتائج التي توصل إليها يمكن أن يكمن في أن الأمهات لا يرغبن في وجود عدد كبير من الإناث في المنزل.

وكتب: "أحد الاحتمالات هو أن هذا يعكس القوة الفائقة للكسب لدى الصبيان، والتي لا تزال قائمة على الرغم من التقدم في مجال المساواة بين الجنسين".(ديلي ميل)




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:04 | 2023-08-03
23:19 | 2023-08-02
23:00 | 2023-08-02
23:00 | 2023-08-02
16:00 | 2023-08-02
14:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24