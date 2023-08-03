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لص وقح... اليكم ما فعله

Lebanon 24
03-08-2023 | 04:12
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لم يترك لص اقتحم متجرا أمام موظفيه من خيار سوى مواجهته وضربه وطرحه أرضا، حتى يتوقف عن السرقة التي وصفتها وسائل إعلام بـ"الوقحة".

وذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في متجر "7- إيليفن" للتجزئة في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري.
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وأظهر شريط فيديو لصا يرتدي بنطال جينز وقميصا أبيض متسخ ويغطي وجهه بقطعة قماش زرقاء يجرّ سهلة مهملات يرمي فيها كل ما وقع تحت أيديه من سجائر ويهدد الموجودين في المتجر بسلاح كان بحوزته.

وكانت الدهشة واضحة على أحد المتسوقين في المكان وهو يصوّر عملية السرقة، ودعا الموظفين للانتظار حتى تأتي الشرطة.

 لكن اللص لم يكتف بسرقة القليل، إذ ظل يواصل نهب المحتويات، حتى ضاق الموظفون في المتجر ذرعا لماذا يسرق كثيرا من المتجر، ورد بتهديدهم.

وفي نهاية المطاف، هاجم اثنان من الموظفين اللص فطرح أحدهما على الأرض وراح الأخر يوسعه ضربا بعصا غليظة.

ومع تتالي الضربات، توسل اللص بأن يتوقف الموظفان عن ضربه.

ظاهرة متزايدة

تزايدت ظاهرة سرقة المتاجر في الولايات المتحدة حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتتسم بعضها بـ"الوقاحة".
وأصبحت هذه السرقات تتم بشكل أكثر علانية يكون فيها اللصوص أكثر عدوانية.
وقال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة إن الآفة التي تفاقمت خلال جائحة كورونا كلّفت هذه الصناعة 100 مليار دولار في 2022.(سكاي نيوز عربية) 
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