توابيت "وردية".. ترند "باربي" يصل الى المقابر شاهدوا ماذا يجري في الجنائز!

أعلنت دور جنائز في أميركا الشمالية والجنوبية عن توفير توابيت "وردية" لمحبي فيلم "باربي"، خاصة أولئك الذين يودون نقل حبهم الكبير للدمية الشهيرة معهم إلى القبر.

ومؤخرًا، روّجت دار Olivares Funeral Home للجنائز في الولايات المتحدة الأميركية لتابوتها الجديد "باربي هاوس" تحت شعار: "يمكنك الآن أن ترقد بسلام مع باربي". ويقول المقطع الترويجي للإعلان: "يمثل هذا التابوت، بلونه الوردي اللامع المذهل، شرارة وطاقة اللحظات التي لا تُنسى، إنه تذكير بأن قصصنا تستحق أن نتذكرها ونحتفل بها بحيوية الألوان، نتمنى أن يكون هذا التكريم مليئًا بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى".

Funeral homes offering bright pink Barbie-themed coffins

You’ve heard of Barbie’s Dreamhouse — now you can have Barbie’s dream coffin. If you, like Barbie, ever think about dying, your existential crisis can now be Barbie-themed. Greta Gerwig’s “Barbie” movie has inspired a… pic.twitter.com/F0rdjOkqEU — Dr.LyndaBarnes (@MrsBarnesII) August 1, 2023 Advertisement



وقال متعهّد دفن الموتى "إسحاق فيليجاس" لـ Jam Press : إن الاهتمام بالتابوت النابض بالحياة لم يسبق له مثيل، أردنا الترويج للنعش الوردي كونه أصبح اتجاهًا، يتواصل الكثيرون معنًا للاستفسار عنه، لقد نفد مخزوننا حتى الآن".





وانتشر المقطع الترويجي الذي شاركته دار الجنازات بسرعة كبيرة محققًا ملايين المشاهدات، وعلق أحدهم عبر تويتر قائلًا: Death in plastic, it's fantastic "الموت بالبلاستيك، إنه رائع"، بينما قالت أخرى: "أريد واحدًا عندما أموت". وقال متعهّد دفن الموتى "إسحاق فيليجاس" لـ Jam Press : إن الاهتمام بالتابوت النابض بالحياة لم يسبق له مثيل، أردنا الترويج للنعش الوردي كونه أصبح اتجاهًا، يتواصل الكثيرون معنًا للاستفسار عنه، لقد نفد مخزوننا حتى الآن".وانتشر المقطع الترويجي الذي شاركته دار الجنازات بسرعة كبيرة محققًا ملايين المشاهدات، وعلق أحدهم عبر تويتر قائلًا: Death in plastic, it's fantastic "الموت بالبلاستيك، إنه رائع"، بينما قالت أخرى: "أريد واحدًا عندما أموت".