جديد قضية مقتل الطفل العراقي.. هذا ما اعترفت به زوجة أبيه

تكشفت تفاصيل جديدة في الجريمة المروعة التي هزت العاصمة العراقية الشهر الماضي وأدت إلى مقتل طفل يدعى موسى ولاء عمره 7 سنوات بعد تعذيبه على يد زوجة والده بشكل صادم.



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وقالت "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما، ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج وتكسرت من قوة الضربة". ونشرت مكافحة اجرام بغداد اليوم الخميس، فيديو لاعترافات زوجة الأب القاتلة التي قالت فيها "أنا قتلت الطفل تعذيباً، إلى أن فارق الحياة" في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في بغداد.وقالت "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها، وكان يناديني ماما، ودفعته بالقوة وسقط على نافذة زجاج وتكسرت من قوة الضربة".

كما روى أحمد شقيق الضحية تفاصيل دقيقة مرعبة كان شاهداً عليها، مؤكداً أن زوجة الأب وضعت الملح في عيون أخيه، ووضعت يديه على الفرن وكانت تضربه دائماً بالسكين على راسه وجسده، مشيرا إلى أنه عندما مات قالت أنه يمثل.



وقال في فيديو مكافحة اجرام بغداد "كان والدي يرى آثار التعذيب على جسدي أنا وأخي ولكنه لا يعير الأمر اهتماماً"، وكان يضربنا هو الآخر"، مبيناً أن زوجه أبيه كانت تلبس الطفل ملابس شتوية حتى تغطي آثار التعذيب.

كما تابع "كانت تضع الملح في عيونه وفمه، وعندما يقول لها أنه سوف يتقيأ تقول له سوف أقتلك وأعطيك أكثر"، مضيفاً أن يدي شقيقه محترقة لأنها وضعتهم على الغاز.



كذلك قال "أنها ضربت أخيه بالسكين على رأسه في 3 مناطق في رأسه تركت آثار واضحة".

وتحدث أحمد عن اللحظات الأخيرة من حياة شقيقه وقال "أخي مات على رجلي وأمام عيني، فقد توقف نفسه وعيونه أصبحت بيضاء"، مشيرا إلى أنها كانت تضربه وهو جثة هامدة وتتصرف طبيعي.



كما قال "هو توفي الساعة 11 صباحا وعلى الساعة 3 العصر اتصلت بوالدي وقالت له تعال ادفن ابنك"، مضيفاً "والدي لم يتأثر وقال أنه يمثل". (العربية)