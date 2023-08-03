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برجك اليوم

Lebanon 24
03-08-2023 | 23:00
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الحمل
الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.

الثور
كن حذراً من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.
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الجوزاء
علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

السرطان
تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً.

الأسد
عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.

العذراء
تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية.

الميزان
تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً.

العقرب
تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.


القوس
المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك.

الجدي
قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.


الدلو
تتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.

الحوت
تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور. (السومرية)

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