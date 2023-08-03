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الحملالطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.الثوركن حذراً من بعض الأشخاص الوصوليين في تعامل معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.الجوزاءعلاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.السرطانتطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً.الأسدعليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة.العذراءتتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية.الميزانتواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً.العقربتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.القوسالمنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك.الجديقفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية.الدلوتتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.الحوتتنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور. (السومرية)