28
o
بيروت
31
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عن طريق الخطأ... موظف يحصل على 388 ضعف راتبه
Lebanon 24
03-08-2023
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل موظف هنغاري عن طريق الخطأ على 388 ضعف راتبه، فقرر الاحتفاظ بهذا المبلغ، وعدم إعادته لقسم المحاسبة في الشركة التي كان يعمل فيها.
وكان الموظف الذي لم يذكر اسمه من مقاطعة سوموجي، يتقاضى راتبا قدره 92549 فورنتا، أي ما يعادل 238 يورو، عندما حصل خطأ فادح حصل بموجبه على 92549 يورو.
Advertisement
وحسبما ذكر موقع صحيفة hvg الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حسابا بنكيا نمساويا ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلا من اختيار العملة فورنت، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ باليورو باعتبارها العملة النمساوية الرسمية.
وبعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي.
ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15500 يورو من آلة صراف بجنوب هنغاريا.
وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار جنوب غربي هنغاريا، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت حوالي 72000 يورو حتى الآن.(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
Lebanon 24
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
12:40 | 2023-08-03
03/08/2023 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
Lebanon 24
وئام وهاب سيدعي على قاضية: "ستدفعين ثمن خزعبلاتك وألاعيبك"
05:27 | 2023-08-03
03/08/2023 05:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
إبتداءً من يوم الإثنين... هذا ما سيقوم به مصرف لبنان
05:07 | 2023-08-03
03/08/2023 05:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات داهمت شقة في عين الرمانة... ماذا عثرت في داخلها؟ (صورة)
05:09 | 2023-08-03
03/08/2023 05:09:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2023-08-04
الحزن بعد الوفاة... كيف نسيطر عليه؟
01:00 | 2023-08-04
بطريقة غريبة... رجل يقتحم أحد المتاجر (فيديو)
00:09 | 2023-08-04
رشت الملح في عينيه.. كشف تفاصيل جديدة بقضية مقتل الطفل موسى وهذا ما قاله شقيقه (فيديو)
00:00 | 2023-08-04
"الولادة العذرية"... هذا ما اعلنه العلماء
23:00 | 2023-08-03
برجك اليوم
16:00 | 2023-08-03
جديد قضية مقتل الطفل العراقي.. هذا ما اعترفت به زوجة أبيه
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 09:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24