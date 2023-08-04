Advertisement

منوعات

فارق الحياة على الفور.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1094313-638267373388504323.jpg
Doc-P-1094313-638267373388504323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شاب على قتل والده، في إحدى البلدات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن شابا أقدم على قتل والده في قرية النزيهة بعزلة المشارقة التابعة لمديرية الشمايتين جنوب تعز.
 
Advertisement
وأضافت المصادر أن خلافات بين الأب ونجله تطورت إلى حد إقدام الأخير على توجيه عدة طعنات قاتلة لوالده، الذي فارق الحياة على الفور.
 
 
وتلقى أفراد نقطة شرطة تعز معلومات حول مكان المطلوب، وسارعوا فوراً بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة.

 وفي وقت لاحق، قالت الشرطة بمحافظة تعز، إنها تمكنت من القاء القبض على المطلوب الأمني المتهم بقتل والده في مديرية الشمايتين بريف تعز.

وأوضح مركز الإعلام الأمني أنه تم القاء القبض على المتهم بينما كان مختبئاً في أحد المنازل في منطقة الحصب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2023-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:43 | 2023-08-04
05:06 | 2023-08-04
04:40 | 2023-08-04
04:11 | 2023-08-04
04:07 | 2023-08-04
03:30 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24