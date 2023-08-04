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فيديو ينتشر كالنار في الهشيم حالياً.. مصرع طفل داخل مصعد يثير ضجة ما قصته؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:07
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كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لطفل في الخامسة من عمره، ظهر فيه وهو يموت بطريقة مروعة بعدما علق بين باب الأمان الحديدي وباب المصعد الخشبي.

ونشر الملايين من المصريين منشورات حول هذا الموضوع، وبحث آخرون عن صحة الموضوع في الوقت الذي تنتشر فيه مخاوف من قطع الكهرباء داخل المصاعد في مصر أثناء ركوبها، لتكشف بعد ساعات وسائل الإعلام المصرية الحقيقة كاملة.
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وقد وقع الحادث في عام 2020، حيث يظهر تاريخ يوم الحادث في الكاميرا وهو 28 تشرين ثاني عام 2020 الماضي، ووقع الحادث في مومباي عاصمة الهند، حيث أقبل 3 أشقاء أطفال على ركوب الأسانسير وأثناء خروجهم من المصعد توقف شقيقهم محمد لإغلاق الباب الحديدي، بينما يتأرجح الباب الخشبي من خلف الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، بحسب موقع صحيفة ذا صن البريطانية.

وفوجئ الطفل بأنه عالق بين الباب الحديد والباب الخشبي وسط محاولات منه لفتح الباب الشخبي، ولكن يتحرك "الأسانسير" ويسحق الطفل بين البابين ليموت في الحال، متأثرًا بجروج خطيرة في الرأس وكسور في الجسم.

وبعد الحادث حذرت شرطة مومباي المواطنين في الهند بعدم السماح للأطفال باستخدام المصاعد وحدهم، وأكدت أنه يجب أن يكون بالغ معهم أثناء استخدام المصاعد حتى لا يتكرر ذلك الحادث المؤلم. (روسيا اليوم)
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