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شعرة بيتهوفن تكشف عن مفاجأة عمرها 200 عام... ما هي؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 16:00
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وجد زملاء الموسيقار الألماني لودفيغ فون بيتهوفن، الذي توفي في آذار 1827، بعد صراع طويل مع المرض، وثيقة كتبها بخط يده قبل ربع قرن، عندما كانوا يفرزون الممتلكات الشخصية.
 
وكتب الموسيقار الراحل في الوثيقة وصية تطلب من إخوته تقديم تفاصيل عن حالته الصحية للجمهور.
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وبعد ما يقرب من قرنين من وفاة بيتهوفن، شرع فريق من الباحثين في تنفيذ وصيته بطرق لم يتوقعها هو نفسه، من خلال التحليل الجيني للحمض النووي في عينات موثقة من شعره الذي كان موجودا مع الوثيقة.

وقال عالم الكيمياء الحيوية يوهانس كراوس، من معهد "ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية" في ألمانيا: "كان هدفنا الأساسي هو تسليط الضوء على مشاكل بيتهوفن الصحية، والتي اشتهرت بفقدان السمع التدريجي، ابتداءً من منتصف إلى أواخر العشرينات، ما أدى في النهاية إلى إصابته بالصمم الوظيفي بحلول عام 1818".
 
وهذه الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في آذار من هذا العام، دحضت النظرية، وكشفت أن الشعر ليس من بيتهوفن أصلًا، بل من امرأة مجهولة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية ومجلة "علم الأحياء الحالي".
وقال كراوس:" لم نتمكن من العثور على سبب نهائي لصمم بيتهوفن أو مشاكل الجهاز الهضمي". (سبوتنيك)
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