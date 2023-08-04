خطأ كبير.. طبيب حقن سيّدة بإبرة خاطئة وهذه حالتها الصحيّة الآن

ضمن محاولاتها للإنجاب عبر تقنية التلقيح الاصطناعي، تعرضت سيدة أميركية للإصابة بحروق من الدرجة الأولى بسبب خطأ طبي.



وفي التفاصيل، قصدت السيدة التي تدعى كريستين إحدى العيادات الطبية في بنسلفانيا لإجراء تنظير داخل الرحم.

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ويتطلب التنظير حقن الرحم بمحلول ملحي. لكن الكارثة كانت عندما قام الطبيب بحقن كريستين بمحلول آخر، فبدأت تشعر بالام شديدة.

وتجاهل الطبيب شكوى كريستين قائلا إن ما يحصل أمر طبيعي، ليعود ويكتشف أنّه لم يحقن المحلول الملحي بل حقن حمض ثلاثي الكلورواسيتيك الذي يستخدم في التقشير الكيميائي لإزالة الثآليل وعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبقع البنية.

وقال متحدث باسم العيادة إن الطبيب الذي أخطأ في الإجراء "لم يكن مسؤولاً عن وجود الحمض في غرفة العمليات" و"لم يشارك في ملء الحقنة مسبقا".



ورفعت كريستين وزوجها جيسون دعوى قضائية ضد العيادة، قائلين إنهما يعتزمان تحميلها والطبيب مسؤولية هذا السيناريو المروع. (سكاي نيوز)