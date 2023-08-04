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الحملتستقطب اهتمام الجميع، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات.الثورقد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات.الجوزاءيدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة.السرطانتبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي.الأسدتصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق.العذراءتزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء.الميزانمشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم.العقربقد تقلق بشأن وضع طارئ، لا توقّع عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السوداء.القوستحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام.الجديحاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلاً ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.الدلوتحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج.الحوتتنظّم شؤوناً عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد. (السومرية)