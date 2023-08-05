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فيديو مروع يوثّق لحظات الهلع.. سيارة تقتحم مطعماً في السعودية

Lebanon 24
05-08-2023 | 08:30
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة مطعم أثناء تواجد الزبائن بداخله في شرورة جنوب السعودية، ما أسفر عن تحطيم واجهته وتعرض الكاشير للإصابة.
 
وأظهر الفيديو عددا من الزبائن كانوا يجلسون لتناول الطعام داخل المطعم، وأصيبوا بالهلع لحظة وقوع الحادث، فسارعوا بالابتعاد، ثم توجهوا ناحية الكاشير لمساعدته.
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يشار الى أن نظام المرور السعودي، حدد غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات والتي تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وذلك وفقا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.
 
 

المصدر: العربية نت
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