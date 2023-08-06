Advertisement

تم العثور على امرأتين وفتى في سن المراهقة وقد فارقوا الحياة بعد مغامرة في الجبال، للعيش خارج شبكة الكهرباء وباستخدام دروس يوتيوب التعليمية فقط، لمحاولة التأقلم مع الحياة القاسية في البراري.وعثر على جثث ريبيكا فانس البالغة من العمر 42 عاماً، وابنها البالغ من العمر 14 عاماً، وشقيقتها كريستين البالغة من العمر 41 عاماً، مؤخراً بواسطة متنزه في موقع معسكر في غابة غونيسون الوطنية بولاية كولورادو الأميركية.وفي الصيف الماضي، أقنعت بيكي ابنها وشقيقتها بالعيش خارج الشبكة في البرية، والانفصال عن مجتمع لم تعد تشعر أنها تنتمي إليه.ولسوء حظهم، وعلى الرغم من مشاهدتهم لساعات من مقاطع فيديو البقاء على قيد الحياة خارج الشبكة على يوتيوب وعلى التلفزيون، إلا أنهم لم يكونوا يملكون سوى خبرة قليلة جداً في البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق، ولم يستعدوا بشكل كافٍ قبل المغامرة في البرية، ولم يتمكنوا من بناء ملجأ غير خيمة ولم يكن لديهم سوى الطعام المعلب.وقالت شقيقة ريبيكا، تريفالا جارا، إن آخر مرة ذهبوا فيها للتخييم كانت عندما كانوا أطفالاً، وأضافت "يمكنك إلقاء نظرة على يوتيوب، وهناك بعض الأشياء الجيدة لتتعلمها، ولكن مشاهدة مقاطع الفيديو أو أي شيء آخر، تختلف تماماً عن عيش التجربة بشكل واقعي".ويبدو أن معظم البرامج التعليمية للبقاء على قيد الحياة والبرامج التليفزيونية أبهرت ريبيكا فانس وخدعتها بإمكانية الحصول على المساعدة عند الحاجة، ولكن بالنسبة لريبيكا وعائلتها، لم تكن هناك طريقة للاتصال برجال الإنقاذ، ولم يتمكن المنقذون من تحديد الكيفية التي لقي بها الثلاثي نهايتهم، لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو التعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية وسوء التغذية.