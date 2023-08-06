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منوعات
باعا طفلهما الرضيع لشراء "آيفون" ونشر يومياتهما عبر إنستغرام!
Lebanon 24
06-08-2023
|
02:31
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باع رجل يدعى "جايدف" وزوجته "ساثي غوش" من ولاية البنغال الغربية في الهند، رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر فقط، من أجل شراء هاتف "آيفون 14".
وتمكنت شرطة الولاية، بحسب وسائل إعلام محلية، من القبض على الأم، في حين تمكن زوجها من الهرب، وتواصل السلطات البحث عنه حتى الآن.
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وفي التفاصيل، أثار الزوجان شكوكًا لدى جيرانهما في منطقة "بارغاناس"، بعد التغيّر المفاجئ في نظام عيشهما، حيث أخذا يسافران في مدن الهند، ويتباهيان بحصولهما على هاتف جديد، في وقت لم يكترثا فيه لضياع طفلهما كما ادّعيا.
ولدى التحقيق مع الأم، اعترفت أنهما فعلا ذلك لرغبتهما بشراء الإصدار الجديد من سلسلة هواتف "أبل"، وإنشاء حساب على تطبيق "إنستغرام" ومشاركة يومياتهما عليه (REELS)، أثناء قيامهما برحلات استكشافية حول الهند، في محاولة للحصول على عائد مادي مقابل ذلك، كونهما يعانيان من ظروف صعبة.
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