Advertisement

منوعات

شركة تدفع لموظف سابق لديها 367 ضعف راتبه!

Lebanon 24
06-08-2023 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1094900-638269178693709931.jpg
Doc-P-1094900-638269178693709931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفعت شركة في المجر لموظف سابق لديها 367 ضعف راتبه الشهري في لفتة غير مقصودة، إلا أن الرجل المجري رفض بشدة إعادة ما دخل إلى حسابه المصرفي من تلك الأموال.

والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، ينحدر من مقاطعة سوموغي، وكان قد عمل لفترة وجيزة في شركة بمدينة كابوشفار. لكن تم إنهاء خدماته خلال الفترة التجريبية، وفق موقع "HVG" المحلي.
Advertisement

في التفاصيل أنه خلال الفترة القصيرة التي قضاها في الشركة، كان ذلك الموظف يكسب شهرياً 92549 فورنتا، أي ما يعادل 238 يورو (260 دولاراً)، غير أن صاحب العمل وضع في حسابه 367 ضعف هذا المبلغ بالخطأ.

وحدث الخطأ الفادح بسبب أن ذلك الموظف قدم حساباً مصرفياً بالنمسا في بيانات توظيفه، وبالتالي كان عليه أن يقبض راتبه بالعملة المحلية (اليورو)، ليحصل على 92549 باليورو عوضاً عن عملة الفورنت.

غير أنه بعد فترة وجيزة من إدراكها للخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، إلا أن الأخير تذرع بأنه لم يعد قادراً على الوصول إلى حسابه البنكي في النمسا.

فيما أظهر تحقيق لاحق للشرطة أن الرجل كان قد سحب من ذلك الحساب 15500 يورو من خلال جهاز صراف آلي في جنوب المجر قبل أن يضعه في حساب مصرفي آخر.

وبمساعدة مكتب المدعي العام لمنطقة كابوشفار، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للمتهم، واستردت نحو 72000 يورو حتى الآن، في حين لا تزال تأمل في الحصول على بقية المبلغ بالوسائل القانونية الممكنة.

كما جرى توجيه تهمة الاستيلاء غير المشروع على الأموال لذلك الموظف السابق ما قد يعرضه لغرامات كبيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
07:31 | 2023-08-06
05:57 | 2023-08-06
05:23 | 2023-08-06
05:18 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24