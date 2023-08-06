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تحاول يومياً قتل زوجها... كاميرا خفية كشفتها

Lebanon 24
06-08-2023 | 12:30
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بطريقة غريبة، وعلى مدار فترة طويلة، حاولت امرأة من ولاية أريزونا الأميركية قتل زوجها، وذلك بدس السم بقهوته، يوميا، لعدة أشهر.

ووجهت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام إلى ميلودي فيليكانو جونسون، من توكسون، بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد، وتسميم الطعام أو الشراب.
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وتشير وثائق المحكمة، التي حصلت عليها شبكة سي إن إن، إلى أن زوج المشتبه بها، روبي جونسون، بدأ يلاحظ طعمًا كريهًا لقهوته في شهر مارس، أثناء تواجدهما سويا في ألمانيا.

وكان الزوجان لا يزالان يعيشان سويا مع طفلهما، لكنهما كانا بصدد إتمام إجراءات الطلاق.

واستخدم روبي جونسون، الذي يخدم في سلاح الجو الأميركي، شرائط اختبار ليكتشف أن فنجان قهوته "أظهر مستويات عالية من الكلور" ، وفق ما جاء بوثيقة المحكمة.

ويقول إنه استخدم كاميرا خفية ليكتشف أن زوجته ميلودي تدس له مادة غير محددة، بماكينة صنع القهوة.

وأخبر الزوج المحققين أنه تظاهر بمواصلة تناول قهوته بشكل عادي حتى يعودا إلى منزلهما بالولايات المتحدة، وهناك استخدم كاميرات خفية، على مدى أيام، أظهرت أن ميلودي تتناول مادة للتبييض، ثم تسكبها في وعاء، وتتجه إلى آلة صنع القهوة لتصب المادة بها.

ويتهم روبي جونسون الزوجة بمحاولة قتله بغرض الحصول على فوائد مالية

وقدمت ميلودي جونسون إقرارًا ببراءتها، الجمعة، بينما لم يرد محاميها على الفور على طلب للتعليق.

واحتجزت الزوجة في سجن مقاطعة بيما، في انتظار مثولها أمام المحكمة، في 6 ايلول المقبل.(الحرة) 
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