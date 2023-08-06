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منوعات
أميركية لقيت حَتفَها بعد إسرافها في شرب الماء
Lebanon 24
06-08-2023
|
18:48
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توفيت سيدة أميركية، تبلغ من العمر "35" عامًا نتيجة إصابتها بتسمم مائي بعد أن أسرفت في شرب الماء خلال فترة زمنية قصيرة.
فقد كانت آشلي سمرز تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا، وقبيل عودتها إلى المنزل شعرت بدوار وصُداع وأعراض الجفاف ما دفعها إلى تناول 4 عبوات من المياه سعة كل واحدة منها (500 مل) في غضون 20 دقيقة فقط.
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فور وصولها إلى المنزل، فقدت آشلي الوعي، ونقلت إلى المستشفى، نتيجة معاناتها من تورُّم حاد في الدماغ، لكنها لم تستعد وعيها أبدًا.
وقد أعرب شقيق آشلي عن صدمة الجميع عندما بدأ الأطباء بالحديث عن التسمم المائي.
وأكد الطبيب ألوك هرواني في تصريحات متلفزة بأن "ما حدث نادر نسبيًا، والمقلق هو شرب الكثير من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، إذ يمكن للكليتين التخلص فقط من لتر واحد من الماء في الساعة".
(القبس الكويتية)
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