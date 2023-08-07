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ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2023 | 00:03
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" مطلقة توقعات جديدة عن لبنان والعالم.

إليكم أبرز هذه التوقعات:

لبنان:
حالة من الخطر والحذر تخيم فوق أجواء أحد القضاة البارزين في لبنان
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كل الأنظار تتجه بشكل مفاجئ إلى منطقة الشمال وسيكون الجيش حاضرا وسيكون بالمرصاد
سنشهد في لبنان رحيل رجل دين معروف بطريقة مؤسفة وغير متوقعة
أحد الإعلامين المعروفين في المستشفى بسبب حدث مؤسف وحشود إعلامية بارزة على أبواب منزل هذا الإعلامي وقوات من الجيش تنتشر حول منزله لضبط الوضع
الجنوب اللبناني سيعود إلى قلب الحدث من جديد وسنرى المقاومة تستعد وتتأهب لمواجهة كل الاحتمالات وتكون مزارع شبعا في قلب هذا الحدث
لبنان يشهد معركة شبيهة جدا بمعركة مخيم نهر البارد وهي مختلفة ما نشهده حاليا في عين الحلوة والجيش سيتصدى لهذه الأحداث الخطيرة ويخرج منتصرا على كل أنواع التطرف والارهاب
قضية انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الواجهة وستشكل مفاجأة جديدة مع بروز أسماء ووجوه تظهر للعلن وترتبط مباشرة بملف تفجير المرفأ وبشكل يصدم الرأي العام
أجسام مجهولة سنراها تظهر في سماء لبنان وفي أجواء أكثر من دولة عربية خلال المرحلة المقبلة
سيشهد لبنان ظاهرة غريبة جدا من خلال تنكر بعض الرجال بلباس النساء بهدف القيام بعمليات سرقة وتخريب وفي أكثر من منطقة لبنانية
سعر صرف الدولار في لبنان سيرتفع من جديد كما سنرى زحمة خانقة على محطات الوقود وأزمة الكهرباء تتجدد في أكثر المناطق اللبنانية
عودة التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان خلال الفترة المقبلة ولن تكون هذه التظاهرات كما في السابق لأنها ستكون عارمة وعنيفة بشكل كبير
الاعلام سيتجه من جديد لتسليط الأضواء على بعض المصارف اللبنانية والأجنبية بسبب بعض الفضائح المالية مما سيجعلها أمام وضعية الإفلاس أو الاقفال خاصة في أميركا وأوروبا
أزمة الفراغ الرئاسي وبداية الحلول ستنطلق في بداية أيلول وانتخاب رئيس جديد للجمهورية آت لا محالة .


توقعات عالمية
ستتجه الأنظار إلى نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث ما
مطارات بعض دول العالم تشهد مرحلة إغلاق وإيقاف الرحلات الجوية وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع بين الناس
العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث
وقوع أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم
سيشهد العالم حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة
موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة إضافة إلى تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول
انتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة.

للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو


المصدر: "رصد" لبنان 24

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