ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)

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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" مطلقة توقعات جديدة عن لبنان والعالم.إليكم أبرز هذه التوقعات:حالة من الخطر والحذر تخيم فوق أجواء أحد القضاة البارزين في لبنانكل الأنظار تتجه بشكل مفاجئ إلى منطقة الشمال وسيكون الجيش حاضرا وسيكون بالمرصادسنشهد في لبنان رحيل رجل دين معروف بطريقة مؤسفة وغير متوقعةأحد الإعلامين المعروفين في المستشفى بسبب حدث مؤسف وحشود إعلامية بارزة على أبواب منزل هذا الإعلامي وقوات من الجيش تنتشر حول منزله لضبط الوضعالجنوب اللبناني سيعود إلى قلب الحدث من جديد وسنرى المقاومة تستعد وتتأهب لمواجهة كل الاحتمالات وتكون مزارع شبعا في قلب هذا الحدثلبنان يشهد معركة شبيهة جدا بمعركة مخيم نهر البارد وهي مختلفة ما نشهده حاليا في عين الحلوة والجيش سيتصدى لهذه الأحداث الخطيرة ويخرج منتصرا على كل أنواع التطرف والارهابقضية انفجار مرفأ بيروت تعود إلى الواجهة وستشكل مفاجأة جديدة مع بروز أسماء ووجوه تظهر للعلن وترتبط مباشرة بملف تفجير المرفأ وبشكل يصدم الرأي العامأجسام مجهولة سنراها تظهر في سماء لبنان وفي أجواء أكثر من دولة عربية خلال المرحلة المقبلةسيشهد لبنان ظاهرة غريبة جدا من خلال تنكر بعض الرجال بلباس النساء بهدف القيام بعمليات سرقة وتخريب وفي أكثر من منطقة لبنانيةسعر صرف الدولار في لبنان سيرتفع من جديد كما سنرى زحمة خانقة على محطات الوقود وأزمة الكهرباء تتجدد في أكثر المناطق اللبنانيةعودة التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان خلال الفترة المقبلة ولن تكون هذه التظاهرات كما في السابق لأنها ستكون عارمة وعنيفة بشكل كبيرالاعلام سيتجه من جديد لتسليط الأضواء على بعض المصارف اللبنانية والأجنبية بسبب بعض الفضائح المالية مما سيجعلها أمام وضعية الإفلاس أو الاقفال خاصة في أميركا وأوروباأزمة الفراغ الرئاسي وبداية الحلول ستنطلق في بداية أيلول وانتخاب رئيس جديد للجمهورية آت لا محالة .ستتجه الأنظار إلى نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث مامطارات بعض دول العالم تشهد مرحلة إغلاق وإيقاف الرحلات الجوية وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع بين الناسالعالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدثوقوع أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالمسيشهد العالم حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفةموسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة إضافة إلى تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دولانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة.للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو