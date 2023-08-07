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وقعت كالدومينو... عجلات الجبن تقتل إيطالياً!

Lebanon 24
07-08-2023 | 09:02
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قضى منتِج جبن إيطالي سحقاً في لومبارديا شمالي البلاد بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه، ما تسبب في سقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها حوالي 40 كيلوغراما، وفق ما أفاد الإثنين عناصر إنقاذ.

وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو لوكالة فرانس برس: "اضطررنا لنقل الأجبان والرفوف بأيدينا. استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على" الضحية صباح الإثنين، مشيرا إلى مدى "تعقيد" العملية التي قاموا بها.
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وكان المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالي 10 أمتار.

وسقط الآلاف منها ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاما) الذي كان يعمل داخل المستودع.

واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، الأحد.
 
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