28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
29
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
وقعت كالدومينو... عجلات الجبن تقتل إيطالياً!
Lebanon 24
07-08-2023
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضى منتِج جبن إيطالي سحقاً في لومبارديا شمالي البلاد بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه، ما تسبب في سقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها حوالي 40 كيلوغراما، وفق ما أفاد الإثنين عناصر إنقاذ.
وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو لوكالة فرانس برس: "اضطررنا لنقل الأجبان والرفوف بأيدينا. استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على" الضحية صباح الإثنين، مشيرا إلى مدى "تعقيد" العملية التي قاموا بها.
Advertisement
وكان المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالي 10 أمتار.
وسقط الآلاف منها ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاما) الذي كان يعمل داخل المستودع.
واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، الأحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
01:16 | 2023-08-07
07/08/2023 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
15:15 | 2023-08-06
06/08/2023 03:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
00:50 | 2023-08-07
07/08/2023 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:13 | 2023-08-07
جمجمة عمرها 300 ألف عام تحيّر العلماء.. ما قصّتها؟
11:22 | 2023-08-07
لمدة 12 عاماً.. حبس زوجته وعذبها بأبشع الطرق وهكذا كشف أمره
05:39 | 2023-08-07
في فرنسا... أمير مزيف يحتفل بتتويجه حاكماً
04:57 | 2023-08-07
دبٌ يهرب من الطائرة (فيديو)
04:28 | 2023-08-07
لصوص أغبياء... هكذا فضحوا انفسهم
03:23 | 2023-08-07
آخر أخبار "النزال المُرتقب بينهما": زوكربيرغ مستعد للقتال "اليوم".. وموقف ماسك غامض
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 19:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 19:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 19:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24