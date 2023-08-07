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جمجمة عمرها 300 ألف عام تحيّر العلماء.. ما قصّتها؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 12:13
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حيرت جمجمة تم اكتشافها عام 2019 في منطقة شرق الصين العلماء، حيث أنها لا تشبه أي جمجمة بشرية تم اكتشافها على الإطلاق ويمكن أن تعيد كتابة قصة تطورنا.


وإذا ثبتت صحة الدراسات التي تجري على الجمجمة المكتشفة، فمن الممكن أن يضاف فرعا آخر للفروع التي انحدر منها الإنسان البدائي، مما يستوجب مزيدا من البحث في شجرة الحياة البشرية.
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وهذه الجمجمة التي عمرها 300 ألف عام، تعود لطفل يبلع من العمر 12 أو 13 عاما.


وتقترب في ميزاتها من بنية دينيسوفا، وهو من الأنواع المنقرضة من البشر من جنس الهومو، ويشترك بأصل واحد مع البشر البدائيين وهاجر من سيبيريا إلى جنوب شرق آسيا.


وعن شكلها الغريب، لفت العلماء إلى أن هذا الشكل لم يُسجل قط في مجموعات أحافير أشباه البشر في أواخر العصر البليستوسيني الأوسط في شرق آسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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