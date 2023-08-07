عضة قطة تتسببّ بعدوى بكتيرية "أعراضها خطيرة"!

تعرّض رجل بريطاني يبلغ من العمر 48 عاما، لعدوى بكتيرية لم تكن معروفة من قبل، إثر عضة قطة.

وفي التفاصيل، توجه الرجل للمستشفى عقب الإصابة حيث بدأت يده تنتفخ وعلامات الجروح واضحة على معصمه. وبعد تنظيف جروحه وتضميدها، غادر المستشفى لكن أصابعه واصلت الانتفاخ بطريقة مؤلمة. فعاد في اليوم التالي، فأعطاه الأطباء 3 أنواع من المضادات الحيوية وأخذوا بعض الأنسجة لتحليلها.

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ووجدوا أن الحالة ناجمة عن بكتيريا تشبه إلى حد ما المكورات العقدية التي تسبب التهابات مثل التهاب السحايا والتهاب الحلق والالتهاب الرئوي الجرثومي والعين الوردية.

ومع التحليل وجدوا أنها تنتمي لعائلة بكتيريا تسمى "globicatella"، التي من الممكن أن تقاوم عدة أشكال من المضادات الحيوية.





هذا وأوضح الطبيب نيك جونز، من مستشفيات جامعة كامبريدج، أن "القطط هي المستودعات الرئيسية للعدوى الحيوانية المنشأ، أسنانهم الطويلة تصل الأنسجة العميقة ولعابهم يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى".

كما اعتبر أن "هذه الحالة تسلط الضوء على دور القطط كمستودعات لأنواع بكتيرية غير مكتشفة حتى الآن".





