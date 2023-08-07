الحمل

لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً

الثور

ينتقل مركور إلى برج العذراء ما يسهل أمامك الاتصالات ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك

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الجوزاء

دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً

السرطان

ينتقل مركور إلى العذراء، فيركّز الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل

الأسد

بانتقال مركور إلى برج العذراء، يتركز على البتقدّم مساعدة إلى أحد زملاء العمل والكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق

العذراء

يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك

الميزان

تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً

العقرب

بانتقال مركور إلى العذراء، تسهل الاتصالات قليلاً، لكن مارس ينتقل بدوره إلى الأسد لكي يعاكس ساتورن ملتقياً فينوس، ما يعني فلكياً فترة دقيقة ملؤها التناقضات

القوس

يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد

الجدي

ينتقل مركور إلى العذراء، فكن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين

الدلو

ينتقل مركور إلى العذراء، فتلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك

الحوت

ينتقل مركور إلى العذراء، فإذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع الحساسة