قطار يخرج عن مساره... اليكم ما حصل

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، إثر خروج قطار عن مساره في شرق السويد، وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.



تفاصيل الحادث



قالت الشرطة السويدية إن قطار الركاب الذي كان يقل نحو 120 شخصا كان متّجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال، وفق "فرانس برس".

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أضافت أنه بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع "تبين أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا من جراء الأمطار الغزيرة قد انهار".

وجاء في بيان للشرطة "حاليا هناك ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، ولم تتضح خطورة إصاباتهم".



وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد قد أصدرت تحذيرات عدة الإثنين.



نبّهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد من جراء العاصفة "هانس" التي ضربت في نهاية الأسبوع.

وتتدرج تحذيرات الوكالة من "الصفراء" إلى "البرتقالية" وصولا إلى "الحمراء"، وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبّهت فيها من "تداعيات خطيرة جدا على المجتمع" من جراء فيضانات ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدر المعهد النروجي للأرصاد الجوية تحذيرا مماثلا الإثنين، نبّه فيه خصوصا من "هطول أمطار شديدة الغزارة" في أنحاء من جنوب البلاد.

وجاء في تحذير المعهد أن "في أنحاء كثيرة، ستكون الأجواء من بين الأكثر حدّة منذ نحو 25 عاما".(سكاي نيوز عرية)